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Петербургский дневник

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Понедельник, 29 апреля, стал самым теплым днем в Петербурге с начала года

Понедельник, 29 апреля, стал самым теплым днем в Петербурге с начала года

Максимальная температура воздуха достигла +22,4 градуса Прошедший понедельник, 29 апреля, в Петербурге стал самым тёплым днём с начала апреля, весны и года, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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