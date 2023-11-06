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ЦАХАЛ: ВВС наносят удары по любой угрозе интересам Израиля на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ: ВВС наносят удары по любой угрозе интересам Израиля на Ближнем Востоке

Официальный представитель Армии обороны Израиля генерал Даниэль Хагари заявил, что в ходе военной операции в секторе Газа израильская авиация успешно сопровождает сухопутные подразделения и при необходимости наносит удары по любой цели, которая угрожает интересам еврейского государства в ближневосточном регионе.

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