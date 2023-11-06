ЦАХАЛ: ВВС наносят удары по любой угрозе интересам Израиля на Ближнем Востоке

Официальный представитель Армии обороны Израиля генерал Даниэль Хагари заявил, что в ходе военной операции в секторе Газа израильская авиация успешно сопровождает сухопутные подразделения и при необходимости наносит удары по любой цели, которая угрожает интересам еврейского государства в ближневосточном регионе.