Подарок на новый год: Китай великодушно отдает сжиженный газ Европе

В этом году Китай увеличил общий объем импорта природного газа и создал большие запасы голубого топлива, стремясь избежать дефицита поставок в условиях ужесточения ситуации на мировых рынках текущей зимой.
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