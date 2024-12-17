На берег Черного моря вынесло разлитые с танкеров нефтепродукты

Около 270 человек ликвидируют последствияНефтепродукты, разлитые с потерпевших крушение танкеров, вынесло на берег Черного моря на протяжении нескольких десятков километров, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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