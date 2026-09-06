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Русская весна

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К переговорам в Киеве подключились представители Европы (ФОТО, ВИДЕО)

К переговорам в Киеве подключились представители Европы (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский заявил о начале нового этапа переговоров с участием представителей европейских стран. Обращаясь к спецпосланникам Трампа, он отдельно поблагодарил их за приезд и трёхдневную паузу в ударах по Киеву.

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