К переговорам в Киеве подключились представители Европы (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский заявил о начале нового этапа переговоров с участием представителей европейских стран. Обращаясь к спецпосланникам Трампа, он отдельно поблагодарил их за приезд и трёхдневную паузу в ударах по Киеву.
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