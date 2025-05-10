Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину

Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на УкраинуРоссии необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя, прежде чем согласиться на длительное прекращение огня, заявил Песков в интервью ABC.
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