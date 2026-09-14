Рой агентов, захват интернета и рекурсивный сверхразум: в Anthropic заговорили о конце человечества

Ведущая американская AI-лаборатория Anthropic, основанная с миссией создания безопасного искусственного интеллекта, столкнулась с внутренним кризисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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