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Смешные животные, которых сфотографировали в неудачный момент

Животные – прекрасные и милые существа, которых просто невозможно не любить. Чаще всего они получаются на фотографиях просто идеально, не считая некоторых случаев… “Он просто просил покушать…” “Неужели этот салат мне?” “Не ешь эту пиццу у меня на глазах!” “Всё под контролем!” “Хозяин, помоги!” “Что с ним?” “Пришёл домой, а тут…” “Он так торопился за мячиком…” “Я не могу сдержать снег!” “Чипсинка!” “Что он там увидел?” Неловкое положение… “Зачем ему стекло?” “Он просил угощение” “Фото на паспорт!”The post Смешные животные, которых сфотографировали в неудачный момент first appeared on Мур ТВ.

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