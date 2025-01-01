Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР

/mediafiles/2025/01/Vozdvizhenka-DNR.m4v Объективный контроль освобождения н.п. Воздвиженка в ДНР (с) Отрывок из видео канала Александра Сладкова Российская армия освободила населённый пункт Воздвиженка на покровском направлении в Донецкой Народной Республике.
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