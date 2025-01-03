Дед Мороз в Канаше: убийство в костюме на Рождественских праздниках

В канашском магазине мужчина в костюме Деда Мороза совершил убийство. Следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления, а местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 2 января в торговом заведении города.
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