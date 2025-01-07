Транспортные полицейские в Хилокском районе приняли участие в акции «Елка желаний»

Сотрудники Хилокского линейного отдела МВД России на транспорте присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», главной целью которой является подарить атмосферу новогоднего волшебства детворе.
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