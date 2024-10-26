Илич: «Зенит» и «Краснодар» могли бы неплохо выступить в Лиге чемпионов»

Сербский специалист, бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о том, как бы выступили в еврокубках нынешние «Зенит» и «Краснодар»:Сербский специалист, бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о том, как бы выступили в еврокубках нынешние «Зенит» и «Краснодар»:«Никто не знает, и я не хочу гадать.