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Газета.ру

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Автоэксперт Бахарев назвал три способа отогреть замерзшее масло в двигателе авто

Автоэксперт Бахарев назвал три способа отогреть замерзшее масло в двигателе авто

Если в двигателе автомобиля замерзло масло, не стоит пытаться повторно запускать силовой агрегат. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического эксперта Sintec Lubricants Павла Бахарева.

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