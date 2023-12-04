Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Участок пройдет по тоннелю под 32 км МКАД Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном Telegram-канале о том, что строительная готовность участка МСД от МКАД до Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составляет 45%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии