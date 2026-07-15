Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

Россиянам составили меню для защиты глаз от воздействия синего света

Россиянам составили меню для защиты глаз от воздействия синего света

Если вы проводите много времени перед монитором или с телефоном, усталость глаз — частая проблема, и питание может стать одним из простых способов снизить нагрузку Смартфоны, компьютеры и продолжительное время, проведенное перед экраном, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии