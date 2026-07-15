Россиянам составили меню для защиты глаз от воздействия синего света

Если вы проводите много времени перед монитором или с телефоном, усталость глаз — частая проблема, и питание может стать одним из простых способов снизить нагрузку Смартфоны, компьютеры и продолжительное время, проведенное перед экраном, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.