Театр абсурда

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Путин: славу бойцов «Вагнера», героически сражающихся в спецоперации, предали те, кто организовал вооруженный мятеж

Путин: славу бойцов «Вагнера», героически сражающихся в спецоперации, предали те, кто организовал вооруженный мятеж

Путин: славу бойцов «Вагнера», героически сражающихся в спецоперации, предали те, кто организовал вооруженный мятеж   Славу бойцов ЧВК «Вагнер», героически сражающихся в зоне специальной военной операции, предали те, кто устроил вооруженный мятеж.

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