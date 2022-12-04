ИЗВЕСТИЯ iz

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурлаков
    За каждого казнённого украинскими фашистами на российской территории необходимо уничтожать эту мразь,сотнями,как беше...На подконтрольном...
  • евгений черкашин
    Маловато фашистов обстреливаете.Надо их побыстрей стирать с лица земли пока они твари двуногие не погубили Донбасс по...Воздушная тревога...
  • Владимир Елкин
    Удивительно, что аммиак - стратегический компонент взрывчатых веществ - Россия хочет и дальше поставлять в Европу, из...«РИА Новости»: Ук...

Картина дня

наверх