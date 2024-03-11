Политолог Батурин: НАТО хочет взять под контроль Балтийское море

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Вхождение Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса (НАТО) является планом организации по взятию под свой контроль Балтийского моря, заявил политический эксперт Денис Батурин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии