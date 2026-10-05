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Жезуш о Португалии в Лиге наций: «Очень верил в команду, но не ожидал, что выиграем четыре первых матча»

Тренер сборной Португалии Жорже Жезуш оценил выход команды в плей-офф Лиги наций. Накануне португальцы обыграли в 4-м туре Норвегию (2:1).

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