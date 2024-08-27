Киев скалит зубы. Зеленский вновь рвется к морю и зовет на помощь НАТО

Запорожье. Вчера 13K прочитали На фоне ожесточенных боев с оккупантами в Курской области, напряженной ситуации в Брянской и Белгородской областях и успешного продвижении ВС РФ на покровском и торецком направлениях, ситуация в Запорожской области оказалась несколько в тени.