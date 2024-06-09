Тайная свадьба Харламова вызвала разочарование у Асмус: мнения и последствия Елена ГалицкаяВ последние дни в мире шоу-бизнеса разгорелся настоящий скандал, вызванный неожиданной новостью о возможной тайной свадьбе юмориста Гарика Харламова с его возлюбленной Катериной Ковальчук.
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