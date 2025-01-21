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Закон, порядок, государство

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В Мордовии курьер телефонных мошенников, обвиняемый в хищении 250 тысяч рублей у рузаевской пенсионерки, предстанет перед судом

Следствием ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Большой Елховки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

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