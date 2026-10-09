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Новости Липецка

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В Ельце у бывшего депутата изымают имущество в пользу государства на сумму в 44 млн рублей

В Ельце у бывшего депутата изымают имущество в пользу государства на сумму в 44 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество экс-депутата на сумму свыше 44 миллионов рублей, так как он не смог подтвердить законность происхождения средств.

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