ИИ и элайнеры подстегнули спрос на исправление прикуса у взрослых

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Взрослые пациенты стали одной из самых быстрорастущих групп в ортодонтии. Люди старше 30 лет все чаще исправляют прикус не только ради эстетики, но и для сохранения здоровья зубов и суставов.
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