Пустые полки и очереди за туалетной бумагой в Британии

Наполовину пустые полки с готовыми блюдами в филиале Tesco в Уимблдоне сегодня Рост инфляции, резкий рост цен на газ, нехватка топлива и повышение налогов следующей весной, это современные реалии с которыми столкнулись граждане Туманного Альбиона.