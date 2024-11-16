За язык не тянули: Почему Трампа обвиняют в нелюбви к женщинам

Спорные высказывания нового президента США Анастасия Мелентьева Фото: Evan El-Amin | Shutterstock | Fotodom В предвыборной гонке представительница демократической партии США Камала Дейви Харрис уступила Дональду Трампу, получив 47,6% голосов.
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