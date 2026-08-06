72-летняя мать певицы Алсу восхитила пользователей сети моложавой внешностью

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В сети восхитились моложавой внешностью матери певицы Алсу Разии Сафиной на фото. Снимок и комментарии пользователей сети опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).