Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году

Они это планируют к 2030 -му году. Мировые глобалистские структуры готовят повсеместное создание так называемой цифровой общественной инфраструктуры, которая поставит под контроль всё человечество и станет инструментом подавления свободной воли каждого.
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