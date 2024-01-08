Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году

С

Странник

я помню когда вводили в обиход свидетельства о присвоении ИНН, страхов высказывали не меньше. Сейчас правда попы еще молчат, скоро тоже завоют. Я вообще удивляюсь и как паспорта то со свидетельствами о рождении ввели :) или в то время таких "умных" было мало?