Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году

Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году

Они это планируют к 2030 -му году. Мировые глобалистские структуры готовят повсеместное создание так называемой цифровой общественной инфраструктуры, которая поставит под контроль всё человечество и станет инструментом подавления свободной воли каждого.

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Комментарии
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С
Странник
я помню когда вводили в обиход свидетельства  о присвоении ИНН, страхов высказывали не меньше. Сейчас правда попы еще молчат, скоро тоже завоют.  Я вообще удивляюсь и как паспорта то со свидетельствами о рождении ввели :) или в то время таких &quot;умных&quot; было мало?
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