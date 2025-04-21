Семь лесных пожаров потушили в Бурятии за сутки

В Бурятии за сутки произошли семь лесных пожаров, все они уже потушены. Об этом сообщило агентство лесного хозяйства республики.
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