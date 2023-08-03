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NASA потеряло связь с Voyager-2

NASA потеряло связь с Voyager-2

Но есть шансы, что связь восстановится. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства временно потеряло связь с космическим зондом Voyager-2, вторым по дальности искусственным объектом, отправленным в космос.

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