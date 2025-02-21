Президент Украины Владимир Зеленский соврал на Мюнхенской конференции о своем полном нежелании заключать сделку по минералам с США, об этом 21 февраля заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистки Кэтрин Херридж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии