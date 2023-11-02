России уже пора арестовать американские активы в ответ на санкции – Дудчак

США снова расширили список антироссийских санкций. Так, в базу Минфина страны попали несколько финансовых учреждений, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.
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