России уже пора арестовать американские активы в ответ на санкции – Дудчак

США снова расширили список антироссийских санкций. Так, в базу Минфина страны попали несколько финансовых учреждений, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.