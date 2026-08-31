На Тульскую область надвигается гроза

Ситуационный центр губернатора сообщает об ухудшении погодных условий.Ситуационный центр губернатора сообщает о том, что в ближайшие 1-3 часа 31 августа с сохранением до конца суток местами на территории Тульской области ожидаются грозы с усилением ветра до 15 м/с.