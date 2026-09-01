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«Боруссия Д» без проблем вышла во второй раунд Кубка Германии

«Боруссия Д» без проблем вышла во второй раунд Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» выиграла у клуба «ХЕБК Гамбург» в матче 1-го раунда Кубка Германии.Дортмундская «Боруссия» выиграла у клуба «ХЕБК Гамбург» в матче 1-го раунда Кубка Германии.

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