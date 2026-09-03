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Культуромания

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Международная неделя «Народы России» пройдет в ноябре

Международная неделя «Народы России» пройдет в ноябре

На XI Восточном экономическом форуме состоялся брифинг, посвященный Международной неделе «Народы России», которая пройдет в Москве и регионах страны со 2 по 8 ноября.

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