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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае полицейские в рамках акции «Клади трубку» провели урок по IT-безопасности

В Краснодарском крае полицейские в рамках акции «Клади трубку» провели урок по IT-безопасности

По инициативе председателя Общественного совета при ОМВД России по Белореченскому району Владимира Мозер и депутата Совета городского поселения Натальи Пшеничниковой этап профилактической кампании «Клади трубку» организован в школе № 68 города Белореченска.

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