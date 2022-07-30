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Левандовски об уходе из «Баварии»: «Обо мне было сказано много бреда. Клуб искал аргумент для продажи, потому что это было трудно объяснить фанатам»

Роберт Левандовски высказался о решении уйти из «Баварии».  Форвард прокомментировал информацию о том, что решил покинуть команду из-за слухов о возможном подписании Эрлинга Холанда из «Боруссии».

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