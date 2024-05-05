Слишком красиво, чтобы съесть: когда еда выглядит как шедевр искусства

Когда-то Бернард Шоу сказал: «Нет любви более искренней, чем любовь к еде». Вы можете с этим в корне не согласиться, но глядя на некоторые блюда и вправду думаешь, что это шедевр кулинарного искусства, в который можно влюбиться.