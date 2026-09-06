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4-дюймовый экран с сапфировым стеклом, «бесплатный глобальный интернет» и поворотная камера. JerryRigEverything протестировал очень необычный смартфон Ikko MindOne Pro

4-дюймовый экран с сапфировым стеклом, «бесплатный глобальный интернет» и поворотная камера. JerryRigEverything протестировал очень необычный смартфон Ikko MindOne Pro

К защите экрана вопросов нет — сапфировое стекло действительно очень крепкое Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон протестировал на прочность и полностью разобрал компактный смартфон Ikko MindOne Pro.

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