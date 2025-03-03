В комментариях госсекретаря США Марко Рубио относительно Тайваня, экономики и торговли, COVID-19 и других аспектов доминирует менталитет холодной войны, они являются ложными и ошибочными, и Китай решительно отвергает такое поведение, сообщает romanian.
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