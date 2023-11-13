Байден намерен восстановить каналы связи с Китаем в военной сфере

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Джо Байден стремится восстановить каналы связи в военной сфере c Пекином, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии встречи президента с китайским лидером Си Цзиньпином, которая пройдет 15 ноября.
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