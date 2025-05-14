В Турции допустили успешный исход переговоров по Украине

Переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, могут завершиться успехом. Таким мнением поделился в беседе с РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз.
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