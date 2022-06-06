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Адвокат Ярмуш назвала логичным намерение Госдумы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Адвокат Ярмуш назвала логичным намерение Госдумы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила слова председателя ГД Вячеслава Володина о том, что на текущей неделе Дума намерена принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ.

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