Адвокат Ярмуш назвала логичным намерение Госдумы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила слова председателя ГД Вячеслава Володина о том, что на текущей неделе Дума намерена принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ.
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