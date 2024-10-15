Украинский командир добровольческого госпиталя получил 5,5 лет тюрьмы за призывы к насилию в отношении российских солдат

Геннадий Друзенко, украинский командир добровольческого мобильного госпиталя, который был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 5,5 годам лишения свободы за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, не стал обжаловать приговор в апелляционном порядке.