Украинский командир добровольческого госпиталя получил 5,5 лет тюрьмы за призывы к насилию в отношении российских солдат

Геннадий Друзенко, украинский командир добровольческого мобильного госпиталя, который был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 5,5 годам лишения свободы за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, не стал обжаловать приговор в апелляционном порядке.
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