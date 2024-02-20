Учёные предупредили о негативных последствиях применения лекарств от Альцгеймера

Медицинское сообщество выражает обеспокоенность в недостаточности результатов клинических испытаний двух перспективных препаратов, предназначенных для лечения болезни Альцгеймера: Leqembi от Eisai и Biogen и Donanemab от Lilly.
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