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Аналитик Юшков подтвердил борьбу между Азией и Евросоюзом на газовом рынке

Аналитик Юшков подтвердил борьбу между Азией и Евросоюзом на газовом рынке

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT напомнил о «ценовом арбитраже» на газовым рынке, комментируя статью The Wall Street Journal.

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