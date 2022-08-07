Аналитик Юшков подтвердил борьбу между Азией и Евросоюзом на газовом рынке

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT напомнил о «ценовом арбитраже» на газовым рынке, комментируя статью The Wall Street Journal.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT напомнил о «ценовом арбитраже» на газовым рынке, комментируя статью The Wall Street Journal.
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