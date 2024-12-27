Мигранты – "авиамоделисты" остановлены в Москве: они могли готовить страшное

А у нас разве есть умные? После всего известного очевидно, что таджик прав!

Военное положение должно быть во всей России. Закрыть все границы, по всему периметру России. Правильно таджик сказал: - нельзя пускать в свой дом чужих !

виктор бажинов

А всех думавцов тупых и глупых уволить нахрен из думы. Они всё равно не думают ни о России, ни о народе. Думают только о заполнении своих кошельков и как бы больше нагадить России и народу !