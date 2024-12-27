Мигранты – "авиамоделисты" остановлены в Москве: они могли готовить страшное

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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sorsw
А у нас разве есть умные? После всего известного очевидно, что таджик прав!
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7 час.
виктор бажинов
Военное положение должно быть во всей России. Закрыть все границы, по всему периметру России. Правильно таджик сказал: - нельзя пускать в свой дом чужих !
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4 час.
виктор бажинов
А всех думавцов тупых и глупых уволить нахрен из думы. Они всё равно не думают ни о России, ни о народе. Думают только о заполнении своих кошельков и как бы больше нагадить России и народу !
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4 час.

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