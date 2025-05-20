Психолог Решетов рассказал, что для принятия правильного решения важно не спешить

Психолог, кандидат педагогических наук и директор Интернационального института практической психологии Павел Решетов рассказал, что сделать правильный выбор бывает непросто, особенно когда на принятие решения давят обстоятельства или окружающие.
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