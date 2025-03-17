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Астраханский губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников

Астраханский губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников

Во время атаки БПЛА пострадал один человек, он госпитализирован.<strong>В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе объекты ТЭК, <a href="https://t.

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