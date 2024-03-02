Трех подозреваемых в разбойном нападении взяли под стражу в Приморье

В Приморском крае заключили под стражу трех подозреваемых в разбойном нападении. Известно, что двое мужчин и несовершеннолетний подросток насильно завладели имуществом местного жителя, сообщает PRIMPRESS.
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